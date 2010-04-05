Завтра в Україні очікується переважно хмарна погода

6 квітня у західних областях України очікується хмарна, дощова погода. За прогнозами синоптиків, уночі в карпатському регіоні місцями пройдуть сильні дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на решті території буде мінлива хмарність, без опадів, лише у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях подекуди можливий невеликий дощ. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході до 19°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

На Київщині утримається мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 11-16°. По м. Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.