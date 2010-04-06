У Ялті вибухнула насосна станція міськводоканалу

У Ялті сьогодні о 4.15 стався вибух в одноповерховій будівлі операторської із запуску насосів чистої води Кримського республіканського підприємства водоканалізаційного господарства Південного берега Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в АРК, приміщення призначене для подачі води в центр Ялти в автоматичному режимі.

Під час аварії в приміщенні найімовірніше знаходився оператор. Поки що його не виявлено. Будівля зруйнована частково.

Створений оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події під керівництвом начальника ГУ МНС України в АРК, генерал-майора служби цивільного захисту Олександра МАЗИЛІНА. На місці працює особовий склад МНС, представники водоканалу міста, бригада міськгазу, швидка допомога, оперативна група МВС.

Роботи з розбирання завалу виконують працівники МНС за допомогою шанцевого інструменту і засобів малої механізації.

На даний момент подача води здійснюється резервним трубопроводом. Причина вибуху встановлюється.