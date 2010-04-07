Янукович сподівається на газові родовища в Казахстані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що українські фахівці і підприємства братимуть участь у розробці газових родовищ на території Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Астані, де перебуває з одноденним офіційним візитом.

«Сподіваємося, що станемо партнерами у розвитку газових родових у Казахстані», - сказав В.ЯНУКОВИЧ після зустрічі з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ та за результатами проведення переговорів у складі офіційних делегацій.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що коли двічі був прем’єр-міністром України, то пропонував казахстанській стороні реалізацію таких спільних проектів.

Як додав Президент України, окрім домовленостей у паливно-енергетичній галузі, під час візиту були обговорені конкретні проекти у багатьох напрямках співробітництва між двома країнами, зокрема, у галузі сільськогосподарського машинобудування, а також у питанні торговельно-економічної співпраці.