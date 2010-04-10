Азаров пропонує обмежити розмір максимальної пенсії

Уряд України для поповнення державного бюджету планує обмежити розмір максимальної пенсії десятьма тисячами гривень і запровадити податок на предмети розкоші.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу "Інтер" заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він вважає, що такі заходи дозволять додатково отримати до бюджету близько 5 млрд. грн. "5 мільярдів - це великі гроші", - сказав прем`єр.

"Ми вважаємо, що 10 тисяч - це більш ніж достатня пенсія. І вважаємо, що 10 тисяч в умовах кризи, коли у нас 98% населення отримує значно менші пенсії, – це абсолютно виправданий захід", - заявив Н АЗАРОВ, зазначивши, що обмеження розміру пенсій враховано при підготовці держбюджету на 2010 рік.

Крім того він повідомив, що у бюджеті враховано запровадження податку на дорогі автомобілі та інші предмети розкоші. "Ми в бюджеті закладаємо значну кількість заходів, пов`язаних із так званим вилученням надприбутків. Це – податки на дорогі автомобілі. Якщо Верховна Рада нас підтримає, то ми такий захід заклали і будемо його здійснювати: на різні предмети розкоші - плюс (понад 30 позицій), хочеш їздити на «Ролс Ройсі» - сплати вартість п`ять разів: він коштує мільйон - віддай країні, бідним людям п`ять - і їздь, катайся. Думаю, після такого заходу у нас «Ролс Ройсів» поменшає", - заявив М. АЗАРОВ.