Експерт попереджає, що узаконювати кредитні канікули для всіх небезпечно

Узаконювати півторарічні кредитні канікули абсолютно для всіх підприємців небезпечно. Так в інтерв’ю журналістам прокоментував розроблений Держпідприємництвом законопроект «Про призупинення заборгованості малих і середніх суб`єктів підприємницької діяльності перед банками-кредиторами» голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«Безумовно, представників малого та середнього бізнесу у нинішній непростій економічній ситуації необхідно підтримувати. Але тут є і зворотний бік медалі: будь-яка хороша ініціатива в руках поганих людей досягає протилежного ефекту. І законодавчо встановлена можливість отримання кредитних канікул протягом 18 місяців для всіх містить у собі серйозну небезпеку стати плацдармом для маніпулювання та шахрайств з боку нечесних позичальників», - зазначив експерт.

«Держава повинна захищати не лише підприємців, але й банки, які їх кредитують. Тому в законі, у першу чергу, мають бути чітко прописані умови та причини для відмови в наданні такого кредитного відтермінування, щоб одразу відсіяти всіх можливих ошуканців», - підкреслив Владислав Байрака.

Він також наголосив на тому, що на сьогодні банки дуже цінують дисциплінованих клієнтів, з гарною, «незаплямованою» кредитною історією, і у зв’язку з цим самі готові йти їм назустріч.

«Якщо ми бачимо, що клієнт справно сплачував за своїм кредитом, у нього не було прострочень, то ми йому довіряємо і намагаємося всіляко підтримувати, чи то знижуючи кредитні ставки, чи то збільшуючи термін кредитування, чи то надаючи кредитні канікули, за якими клієнт протягом певного періоду сплачує лише відсотки, без тіла кредиту», - зауважив голова правління Банку Кіпру.

Нагадаємо, що Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва розробив проект закону «Про призупинення заборгованості малих і середніх суб`єктів підприємницької діяльності перед банками-кредиторами», яким пропонується надання права на отримання кредитних канікул на термін до 18 місяців для всіх.