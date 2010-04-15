3,5 тисячі родин в Україні думають, що їхня дитина - диво

30 квітня в Києві в палаці “Україна” відбудеться церемонія нагородження щорічною всеукраїнською премією “Диво-дитина”.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів автор ідеї премії, голова організаційного комітету Віктор НОВІКОВ.

Він розповів, що до участі в премії були запрошені діти віком від 4 до 13 років, які мають унікальні, особливі здібності, незвичайні розумові або фізичні здібності, володіють феноменальною інтуїцією або пам’яттю, даром передбачення. За його словами, метою конкурсу є знайти дітей з такими здібностями та надати їм можливість для подальшого розвитку. Голова оргкомітету зазначив, що премія має 5 номінацій, серед яких найрозумніший, найспортивніший, найбільш творчий, найдивовижніший, найгероїчніший.

В.НОВІКОВ розповів, що конкурс проходить в 3 етапи. На першому з них потенційні учасники надіслали до 31 грудня минулого року до організаційного комітету заповнені анкети та матеріали. Комітет розглянув їх та оцінив за 5-бальною шкалою. 10 кращих учасників у кожній номінації були запрошені до другого етапу конкурсу. На цьому етапі вже журі оцінює матеріали учасників, а також шляхом Інтернет-голосування їх оцінюють усі охочі. За загальним підрахунком балів (оцінка журі та Інтернет-голосування) визначаються фіналісти премії (по 3 учасники у кожній номінації). На третьому етапі конкурсу переможці премії визначаються шляхом оцінювання членами журі показових виступів фіналістів конкурсу. Цього року фінал конкурсу відбудеться 30 квітня в палаці “Україна”.

Голова оргкомітету також зазначив, що на конкурс було подано більш як 3,5 тис. анкет. За його словами, журі матиме складне завдання вибору переможців, оскільки гідних кандидатів дуже багато. Він додав, що за перше місце розмір грошової премії становитиме 3,5 тис. гривень, за друге – 3 тис. гривень, за третє – 2,5 тис. гривень. За словами В.НОВІКОВА, також цього року переможці та призери премії отримають подарунки від спонсорів конкурсу.

Голова журі конкурсу народна артистка України Ольга СУМСЬКА сказала, що кожна дитина по-своєму талановита і завданням дорослих є побачити і допомогти розвинути цей дар. “Талановита дитина обов’язково має бути помічена і відзначена”, – підкреслила вона.