Нові партизанські землянки збудують на Чернігівщині

На Чернігівщині триває створення музейно-меморіального комплексу партизанської слави "Лісоград". Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, контролює цей процес особисто голова Чернігівської ОДА Володимир ХОМЕНКО.

Під час виїзної наради у с. Єліне Щорського району керівник області ознайомився з проектно-кошторисною документацією щодо будівництва об’єктів та землевідведення музейно-меморіального комплексу і добудови існуючої будівлі Музею партизанської слави.

Голова облдержадміністрації вніс корективи до запропонованих проектів та поставив досить жорсткі вимоги до виконавців. Керівникам відповідних служб дав доручення з визначенням досить коротких строків їх виконання. Складено графік робіт, згідно з яким існуючі три партизанські землянки будуть реконструйовані, а також споруджено нові. Крім того, заплановано зведення адмінбудинку, встановлення нового пам’ятного знака, відновлення окопів тощо.

Під час наради обговорювалися питання будівництва до "Лісограда" дороги, ремонту шляху до с. Єліне, проведення санітарної рубки лісу, варіант освітлення музейно-меморіального комплексу.

У музеї Партизанської слави (с.Єліне) керівник області доручив переробити експозиційний фонд.

Створення на Чернігівщині музейно-меморіального комплексу партизанської слави під назвою "Лісоград" розпочалося минулого року. Ініціатором виступила обласна державна адміністрація. Кошти на будівництво планують залучити з бюджету області та з пожертвувань меценатів, котрі побажають взяти участь у розбудові туристичної інфраструктури краю.

Рішенням 26-ої сесії обласної ради від 11 серпня 2009 року було утворено комунальний заклад "Музейно-меморіальний комплекс партизанської слави "Лісоград" Чернігівської обласної ради, а його директором призначено Юрія ГОРБИКА.