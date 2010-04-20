В Україні буде відбудовано музей-садибу Костомарова

Найближчим часом в Україні буде відбудовано музей-садибу видатного історика та літературознавця Миколи Костомарова.

Про це сьогодні заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, перебуваючи на Чернігівщині, повідомили УНІАН в його прес-службі.

З нагоди 125-ї річниці з дня смерті М.Костомарова М.ТОМЕНКО та народний депутат Валерій ДУБІЛЬ відвідали село Дідівці Прилуцького району, де за участі громадськості Чернігівщини та журналістів проходила акція «Микола Костомаров повертається на Чернігівщину», яка продовжує роботу з відтворення музею-садиби М.Костомарова.

Говорячи про ідею створення такого музею, її ініціатор М.ТОМЕНКО назвав парадоксом те, що життя та діяльність визначного історика, літературознавця, громадського діяча та одного із засновників Кирило-Мефодіївського товариства досі повноцінно не відтворена в жодному з музеїв країни.

«Парадокс, що як в Україні, так і в Росії не знайшлося спеціального місця для відзначення громадського, наукового життя М.Костомарова», - зазначив віце-спікер. За його словами, попри те, що М.Костомаров викладав та працював в різних куточках України, село Дідівці можна назвати місцем, особливо милим його серцю.

Заступник голови Верховної Ради висловив задоволення перебігом робіт з відродження музею-садиби М.Костомарова. «Добре, що ми розпочали роботу ще у грудні, і сьогодні можна вже побачити певні результати», - сказав він. Водночас М.ТОМЕНКО повідомив, що до процесу відновлення музейного комплексу не залучені бюджетні кошти. «Наша концепція громадська, розуміючи, що ситуація зараз не проста, ми вирішили все робити без залучення державних грошей. І я переконаний, що ми зможемо це зробити грошима політиків, бізнесменів та всіх небайдужих людей, які переймаються українською історією», - сказав він.