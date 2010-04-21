У Херсоні другий день страйкують водії тролейбусів
09:33, 21 квітня 2010Суспільство
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Хочуть зарплату
У Херсоні другий день триває акція протесту співробітників комунального підприємства "Херсонелектротранс".
Як повідомив кореспондентові УНІАН директор КП "Херсонелектротранс" Сергій КОСТЮЧОК, сьогодні працівники підприємства вийшли на роботу в депо, але, як і вчора, не вивели тролейбуси на маршрути.
Акцію протесту співробітники КП "Херсонелектротранс" проводять у зв`язку з тривалою невиплатою зарплати.
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