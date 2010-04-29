Азаров і Путін проведуть засідання міжурядового комітету

Завтра, 30 квітня в Сочі (Росія) прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН проведуть чергове засідання міжурядового комітету з торговельно-економічної, науково-технічної співпраці міждержавної українсько-російської комісії.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні комісії обговорюватимуться питання співпраці в ядерно-енергетичній сфері, у сфері суднобудування. Зокрема, буде обговорено питання про розміщення російських замовлень на українських суднобудівних-судноремонтних заводах.

Також будуть розглянуті проекти співпраці в авіабудуванні, зокрема, спільного виробництва і реалізації на ринках третіх країн літаків Ан-148, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Планується розглянути питання, що стосуються будівництва нових і модернізації існуючих автомагістралей, зокрема, швидкісної автостради Москва-Харків-Сімферополь, Москва-Київ, транспортного коридору через Керченську протоку Крим-Кубань.

Також будуть обговорені питання про співпрацю у сфері високих технологій, енергозбереження та інші.