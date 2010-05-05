У Закарпатті чекають у травні не менше мільйона туристів

У Закарпатті під час травневих свят очікують на рекордну кількість туристів – не менш як мільйон осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник туристично-інформаційного центру Закарпаття, завідуючий кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір ШАНДОР.

За його словами, з 24 квітня по 14 травня у Закарпатській області відбуваються фестивалі, змагання, різноманітні конференції. Через це до області з’їхалися та ще з’їжджаються сотні тисяч туристів не лише з України, але й з країн ближнього зарубіжжя.

«Туристи їдуть до Закарпаття, аби помилуватися цвітінням сакур, в яких нині потопає Ужгород. Крім того, зараз в Ужгороді відбувся фестиваль вина та меду «Сонячний напій», найближчими днями – театральний фестиваль «Сталкер», свято проводів вівчарів на Боржавські полонини, гастрономічний фестиваль «Берлибашський банош», фестиваль дитячої пісенної творчості «Веселка над Тисою», Дні Мукачевого та Берегова, фестивалі сиру тощо», — повідомив Ф.ШАНДОР.

Він також додав, що лише в перші дні травня, за офіційними підрахунками, Закарпаття відвідали близько 500 тисяч осіб.

«Абсолютна більшість готелів зайнята на ці дні. В абсолютних цифрах це близько півмільйона туристів. Зайняті ще й зелені садиби, їх ніхто не обліковує», – уточнив Ф.ШАНДОР.

Він зауважив, що загалом під час цих свят у регіоні очікують на рекордну кількість туристів – не менш як мільйон осіб. Тим більше, що на 9-10 травня очікується повне цвітіння унікальної Долини нарцисів поблизу міста Хуст. Ф.ШАНДОР нагадав, що 2008 року було встановлено рекорд з відвідування Долини нарцисів - офіційно було продано 800 тисяч квитків для туристів, які приїхали помилуватися цим дивом.

Довідка УНІАН. Долина нарцисів займає близько третини площі Карпатського біосферного заповідника. Тут росте унікальний високогірний дикий нарцис, який більше ніде в Європі не зберігся. Долина нарцисів - єдине місце у світі, де нарциси ростуть у природі на висоті 180 метрів над рівнем моря.