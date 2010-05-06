Націонал-патріоти 8 травня відзначать День пам’яті і примирення

Національно-патріотичні сили Прикарпаття у день 65-річчя Перемоги відзначатимуть День пам’яті і примирення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську повідомили народні депутати України від НУ-НС Роман ТКАЧ і Зіновій ШКУТЯК. За їхніми словами, 8 травня, коли в області мають намір відзначати 65-річчя Перемоги, то це має бути «День пам’яті і примирення». Р.ТКАЧ повідомив, що у Меморіальному сквері, де є могили січових стрільців і вояків ОУН- УПА, о 10.00 відбудеться поминальний молебень «за всіма жертвами» Другої світової війни. «Наш обов’язок прийти на могили, промовити «Отче наш» за загиблими, - зауважив народний депутат Р.ТКАЧ. – Гучні відзначення цього дня як ніколи не на часі». За словами З.ШКУТЯКА, «недоречні пишні святкування Перемоги хочуть відродити так, як було це в Радянському Союзі».

Вони розповсюдили Відозву до жителів Прикарпаття, в якій наголошується, що «найбільшу втрату у цій страшній війні поніс український народ. Разом з воїнами-червоноармійцями проти страшного ворога боролися вояки-повстанці, для яких совєцький тоталітаризм та німецький нацизм були найбільшими ворогами».

«Сьогодні в ефірі вітчизняних телеканалів та радіостудій, які за командою Кремля різко повернулися в СССР, звучить возвеличення Великої Перемоги і ніде не згадується про те, що саме більшовицька імперія разом з Гітлером розпочали Другу світову війну», - йдеться у Відозві.

«Тому не час сьогодні для гучних парадів та фанфар, - наголошується у документі. – Вшануймо світлу пам’ять тих, хто наближав закінчення страшної війни, хто не дожив до часів нашої Незалежності. Ми повинні також віддати шану і тим, хто, пройшовши всі випробування цієї війни, і сьогодні живе серед нас. Пам’ятаймо, що ці люди потребують нашої уваги щодня».

Народні депутати України, лідери політичних партій та громадських організацій краю закликали всіх 8 травня 2010 року, у день 65-ї річниці закінчення війни, «схилити у скорботі прапори і помолитися за стражденні душі загиблих, незалежно від їх національності, раси чи віросповідання». На їх думку, «наша тиха молитва і запалена свічка пам’яті об’єднають нас навколо ідеї Великої України, навколо її світлої і трагічної історії».

Довідка УНІАН. 8 травня 2010 року о 10.00 в Івано-Франківську відбудуться обласні офіційні заходи з відзначення 65-річчя Перемоги за участі обласної і місцевої влади. Зокрема, на Меморіальному цвинтарі біля Вічного вогню відбудеться панахида за загиблими, віче-реквієм, після яких пройде військовий парад. А в облмуздрамтеатрі імені І.Франка відбудеться урочиста академія «Соборне слово Перемоги».