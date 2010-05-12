Київський земельний чиновник попався на хабарі - 45000 доларів

Прокуратурою міста Києва за матеріалами Управління СБУ в м. Києві порушено кримінальну справу стосовно посадовця Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації за одержання хабара у розмірі 45 тис. дол. США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними відомства, посадовець отримав хабара від киянина за сприяння в безоплатному отриманні земельної ділянки у власність площею 0,08 гектарів.

За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.