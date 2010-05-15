У Києві кожен п’ятий автобус на маршруті є технічно несправним

У Києві кожен п’ятий транспортний засіб, що здійснює перевезення пасажирів, є технічно несправним.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва, посилаючись на результати відповідної перевірки.

Зокрема, з початку року співробітниками Державтоінспекції було перевірено більш як 16 тис. одиниць транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів у столиці. Кожний п`ята з цих машин виявилася технічно несправною.

Крім того, працівниками ДАІ попереджено 2 тис. 577 випадків порушення перевізниками встановленої швидкості руху і проїзду на заборонний сигнал світлофора. Затримано 31 водія, які перевозили пасажирів у стані алкогольного сп’яніння. Виявлено 917 водіїв-перевізників, які працювали на маршруті без посвідчення водія та інших необхідних документів.

За виявленими в роботі автоперевізників недоліками столичною Державтоінспекцією направлено до місцевих та державних органів влади 45 подань, із них 26 - до Головавтотрансінспекції, 19 - до Головного управління транспорту КМДА та 3 інформації - до прокуратури Києва. За результатами їх розгляду позбавлено ліцензій 7 автоперевізників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Ленінградській площі у Києві зіткнулися дві маршрутки, одна з яких перекинулася. Троє осіб отримали травми.