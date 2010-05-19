Експерт: росіяни можуть монополізувати привабливі галузі України

Росія може стати головним інвестором української економіки. Про це заявив президент Дмитро Медведєв під час візиту до Києва. Експерти ж застерігають: російський бізнес може монополізувати привабливі галузі.

Нині Російська Федерація посідає четверте місце за обсягами інвестування в українську економіку. За словами російського президента, на початок 2010 року Росія вклала в українську економіку 2,7 мільярди доларів. Дмитро Медведєв хоче, аби ці об’єми суттєво збільшилися. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Покришка каже, що російський бізнес вже й так проводить економічну експансію в Україні, зокрема в харчовій промисловості, в нафтопереробній галузі та енергетиці. Політика може відіграти суттєву роль у тому, що російські інвестори ще активніше вкладатимуть капітал в українські проекти.

Водночас, тут є небезпека монополізації українських ринків російськими компаніями, зокрема стратегічних для України галузей, вважає Покришка. «Це авіабудування, суднобудування, оборонний комплекс. Тим більше співставність цих галузей виробництва Росії і України за масштабами різна. Тому існує ризик контролю російськими інвесторами цих стратегічних галузей», - наголошує експерт.

За його словами, аби цього не допустити українські контролюючі органи, такі як Антимонопольний комітет, мають суворо контролювати цей процес. Запобіжником має бути і законодавство. Крім того, Дмитро Покришка прогнозує, що через кризові явища в економіці в Україні може поменшати європейських інвесторів.

Німецька хвиля