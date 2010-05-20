Представник ЄС: у Криму неадекватне співвідношення цін і якості

Криму потрібно поліпшити інвестиційний клімат для розвитку регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«Ми хотіли б підтримувати реформування. Якщо інвестиційний клімат буде покращено, то в Крим будуть приїжджати приватні інвестори з європейських країн. Інвестори будуть зацікавлені вкладати гроші у Крим, вони побачать потенціал регіону і, можливо, будуть розвивати готельний бізнес, сферу послуг », - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА журналістам у Сімферополі після зустрічі з головою Верховної Ради Криму Володимиром КОНСТАНТІНОВИМ.

Дипломат відзначив неадекватність співвідношення якості послуг і вартості відпочинку в Криму.

«Наразі співвідношення «ціна-якість» залишає бажати кращого. Ціни в Криму навіть порівняно з різними європейськими курортами і туристичними мекками досить високі, у той же час якість – дуже низька», - підкреслив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

При цьому він висловив надію, що ЄС зможе «показати Криму належний рівень стандартів».

«Щоб стандарти підвищилися до належного рівня, а ціни при цьому, як ми сподіваємося, стали нижчими. Якщо ця мета буде реалізована, то до Криму буде їхати більше туристів. Це дуже важливо: завдяки цьому будуть створені робочі місця. Це - пряма зайнятість у сфері туризму. Крім того, це також буде мати і непрямі наслідки - адже, як відомо, туризм – це ядро, навколо якого розвиваються інші сфери», - заявив голова представництва ЄС в Україні.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також додав, що кримська влада розуміє необхідність підвищення інвестиційної привабливості півострова.

ЄС, як відомо, заявляє про намір сприяти створенню Агентства регіонального розвитку Криму, поліпшенню соцінфраструктури, посиленню здатності регіону до залучення прямих іноземних інвестицій і підвищенню туристичного потенціалу півострова.