Автомобіль вилетів на тротуар і збив двох школярів

Сьогодні в Полтаві, в результаті ДТП, «Жигуль» вилетів на тротуар і збив двох школярів 9-ти і 10-ти років.

Про це сьогодні журналістам повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області.

За їх даними, ДТП сталося сьогодні на перехресті вулиць Пушкіна і Комсомольської. Там зіткнулися два легковики: «ВАЗ-2110» і «Шевроле». Сильним ударом ВАЗ викинуло на тротуар, на якому у цей момент перебували двоє учнів полтавської школи №10. Хлопчики одержали відкриті черепномозкові травми.

Дітей госпіталізовано до реанімаційного відділення Полтавської обласної дитячої лікарні. За оцінками лікарів стан здоров`я дітей важкий. Працівники міліції встановлюють винуватців ДТП.