Стихія на Чернігівщині та Сумщині: вітер зривав дахи будинків

На Чернігівщині та Сумщині шквалистими поривами вітру пошкоджено покрівлі 30 приватних житлових будинків і 4 зерносховищ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, учора вдень на території Чернігівської та Сумської областей склалася складна метеорологічна обстановка, що супроводжувалася шквалистими поривами вітру.

У с. Макове Шосткинського району Сумської області шквалистими поривами вітру частково пошкоджено покрівлі 10 приватних житлових будинків.

У селі Южне Ічнянського району Чернігівської області шквалистими поривами вітру частково пошкоджено покрівлі 20 приватних житлових будинків та 4 зерносховищ.

Комісією з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних адміністрацій створено робочі групи для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт та уточнення збитків.