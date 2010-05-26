Київський зоопарк вимирає: вночі не стало верблюда

У Київському зоопарку помер верблюд.

Про це УНІАН повідомив один зі співробітників зоопарку.

За його словами, останні дні верблюд себе погано почував через хворобу і біля нього весь час перебували ветеринари. Вчора, за словами співрозмовника агентства, тварина уже не могла рухатися вольєром і практично не ставала на ноги.

У прес-службі зоопарку цю інформацію УНІАН підтвердили. За даними прес-служби, верблюд помер о 2-й годині ночі. Зараз роблять розтин тіла тварини, щоб встановити причину смерті. Більше інформації обіцяють надати пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Київському зоопарку помер слон Бой. За словами директора зоопарку Світлани БЕРЗІНОЇ і головного лікаря зоопарку Андрія МАРУНЧИНА, тварину отруїли. На території вольєри знайшли варені яйця, які не входили до раціону слона.

6 травня президент міжнародного товариства захисту тварин SOS Тамара ТАРНАВСЬКА і директор громадської організації "Експертна рада" Андрій КАПУСТІН, посилаючись на думки зарубіжних експертів, висловили сумніви у тому, що слон був отруєний яйцями, адже слони не їдять білок.

Як повідомила Т.ТАРНАВСЬКА, зарубіжні експерти вважають, що смерть могла статися в результаті відриву тромбу, від інфаркту або інсульту. За її даними, ще до зими у слона була дуже ослаблена імунна система через неправильну дієту, а потім ситуацію погіршила холодна зима, коли Бой перебував у невідповідних умовах.

Для розслідування причин смерті Боя створено спеціальну слідчу комісію при КМДА. Також розслідування причин смерті слона веде прокуратура Києва.

13 травня ввечері у Київському зоопарку невстановлені особи кинули у вольєр з двома яками отруєний корм, внаслідок чого тваринам довелося надавати термінову реанімаційну допомогу.

За інформацією завідувача відділу ветеринарної медицини зоопарку Віталія КОБИЛИНСЬКОГО, симптоми отруєння тварин ідентичні тим, які були у слона Боя.