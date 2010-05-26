У Азарова вирішили, що продати Укртелеком тепер можна без перешкод

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не бачить жодних загроз для проведення цього року приватизації ВАТ «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив журналістам у Кабінеті міністрів.

«Сьогодні якихось проблем ми не бачимо, нам потрібно виконувати програму приватизації – це знов фінансування дефіциту бюджету. Це може працювати абсолютно нормально як бізнес і це працює як бізнес – ми бачимо, як конкуренти платять податки, і більше ніж «Укртелеком», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, зараз Фонду державного майна нічого не заважає провести приватизацію «Укртелекому».

«Це збільшить потік інвестицій, які держава не може самостійно профінансувати і проінвестувати, це збільшить кількість робочих місць і кількість податків», - переконаний віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує у серпні цього року оголосити про проведення конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

24 березня п.р. виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд держмайна цього року планує виставити на продаж контрольний пакет акцій ВАТ «Укртелеком». За його словами, стартова ціна держпакету акцій компанії становитиме близько 7 млрд. грн.

За його оцінкою, капіталізація «Укртелекому» сьогодні становить 10 млрд. грн.

В.РЯБЧЕНКО також зазначив, що фонд розраховує приватизувати 67-відсотковий пакет акцій компанії і залишити у держвласності блокуючий 25-відсотковий держпакет, проте остаточне рішення про розмір пакету, за словами в.о. голови ФДМУ, залишається за урядом.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу до Інтернету – більш як 800 тис. абонентів і послуги мобільного зв`язку – понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році виріс, порівняно з 2008 р., на 2,9% і становив 8,4 млрд. грн.