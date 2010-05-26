90% акцій ММК ім. Ілліча придбані на користь російської компанії

90% акцій ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив представник компанії «Формігос Холдинг ЛТД» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг ЛТД», «Рівейн ЛТД», а також деякі інші компанії викупили 100% акцій ЗАТ «Іллічсталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

При цьому Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ уточнив, що операція була здійснена в травні 2009 року, проте згідно з умовами підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала оголошенню протягом одного року. За його словами, для російської компанії, на користь якої здійснювалася операція, металургія є профільним бізнесом. «Ця компанія володіє металургійними активами в Україні, але поки що ми не маємо повноважень її називати», - сказав Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ і додав: «Я сподіваюся, що через два-три тижні ми зможемо надати детальнішу інформацію з приводу цієї операції".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний директор ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Володимир БОЙКО спростував інформацію про продаж підприємства.

“Це 100% брехня, якісь рейдери, яких не можна посадити, намагаються одержати контроль над підприємством. Рейдерська атака на підприємство триває вже більше року, ми навіть збори акціонерів не можемо провести”, - заявив він і підкреслив, що структура власників підприємства залишається незмінною.

Нагадаємо, збори акціонерів ТОВ «ММК ім. Ілліча», заплановані на кінець квітня цього року, було перенесено на пізніший термін.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті газети трудового колективу ММК ім. Ілліча "Ильичевец", причиною перенесення дати зборів послужило прийняття 18 березня ц.р. Донецьким господарським судом ухвали, якою реєстраційній компанії забороняється видача реєстру акціонерів. "Цією ухвалою суд, ще навіть не приступивши до розгляду питання, а лише на забезпечення позову, порушуючи статтю 67 Господарського процесуального кодексу України, приймає рішення, що робить неможливим проведення зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства", - йдеться в інформації газети.

«Ильичевец» також нагадує, що це вже не перша попередня ухвала суду. Для аналогічного забезпечення позову на 14 тисяч акцій суд ще 12 травня 2009 року прийняв постанову, якою заборонив рух більше 3 млрд. акцій, що явно перевищив доцільний рівень забезпечення вимог. На підприємстві переконані в тому, що те, що все відбувається, є ланцюгом добре спланованої рейдерської атаки на акціонерне товариство.

Згідно з інформацією газети «Ильичевец», рішення суду на забезпечення позовів оскаржене.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2%, порівняно з 2008 роком.

ВАТ «ММК імені Ілліча» - колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (понад 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу, засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.