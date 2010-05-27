Армія, яка не відповідає вимогам НАТО, взагалі не потрібна

У Міністерстві оборони України переконані, що через досягнення у процесі реформ військових критеріїв, набуття яких вимагається для вступу держави в НАТО, Збройні сили України будуть спроможними виконувати завдання за призначенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Віктор КОРЕНДОВИЧ під час міжнародного круглого столу “Пріоритети реформування сектору безпеки і оборони в Україні”, який проходить у Києві у рамках засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи.

“Зараз ми все більше і більше переконуємося у тому, що ті критерії, які ми називаємо “військові критерії досягнення членства в Альянсі”, є критеріями здатності Збройних сил України виконувати властиві завдання”, - сказав він.

Експерт нагадав, що йдеться про спроможність ЗСУ захищати державу, робити внесок у підтримання міжнародного миру і стабільності, а також взаємосумісність зі збройними силами країн НАТО виконувати спільні завдання. “Без цього, без таких критеріїв Збройні сили державі не потрібні”, - наголосив він.

В.КОРЕНДОВИЧ зазначив, що один із найголовніших викликів реформуванню Збройних сил України - недостатнє ресурсне забезпечення. “На жаль, ресурсне забезпечення, як у минулому, так і в цьому році не виведено із наявного низького рівня”, - констатував експерт.

Керівник департаменту військового відомства повідомив, у 2009 році на одного представника ЗСУ виділялося на місяць 3600 грн., а у поточному році таке забезпечення становить 4000 грн., тобто близько 500 доларів, що, констатують в Міноборони, є недостатнім.