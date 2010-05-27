Слідчий привласнив речовий доказ - і отримав 8 років

На Волині до 8 років ув`язнення засуджено слідчого міліції, який привласнив та намагався продати частину речового доказу – понад 1,2 кг екстракційного опію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ у Волинській області.

Згідно з повідомленням, наприкінці 2004 року співробітники міліції затримали групу осіб, які в одному із сіл Луцького району влаштували лабораторію з виготовлення концентрату макової соломки. Під час затримання у них вилучили п’ятилітрову ємність опію екстракційного, маса якого у перерахунку на суху речовину становить понад 1,6 кг. Після експертизи та опечатування ємність з наркотиком, як речовий доказ, передали слідчому з особливо важливих справ, якому доручили провести розслідування справи за фактом створення лабораторії. Натомість міліціонер відлив частину опію, щоб потім продати. Аби приховати свої злочинні дії, долив у ємність розчинник.

Пізніше слідчий через знайому, проти якої розслідував кримінальну справу, знайшов покупців на наркотик. Придбати опій за 6 тис. доларів погодилися двоє раніше вже неодноразово засуджених жителів Криму.

Коли матеріали кримінальної справи вже були передані до суду, на вимогу співробітників СБУ суд призначив нову експертизу речових доказів. Експерти встановили, що у пластиковій ємності замість 1,6 кг залишилося всього 400 грамів опію.

Проти слідчого було порушено кримінальну справу за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 308 (заволодіння наркотичними засобами шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Днями суд визнав колишнього слідчого винним, йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.