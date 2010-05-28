Євросоюз обговорить з Росією модернізацію української ГТС

Європейський Союз обговорить з Росією питання модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії.

“Газотранспортна система Україна є ключовим активом української економіки, вона є найбільшою у Європі, і ми, як споживачі газу, і Росія, як продавець, зацікавлені у забезпеченні стабільного, найденого та безпечного його транспортування”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що в українську ГТС мають бути вкладені серйозні інвестиції, при цьому представник Єврокомісії нагадав, що в березні 2009 року на конференції донорів у Брюсселі були здійснені заяви ряду міжнародних фінансових інституцій про готовність вкласти кошти за умови реалізації ряду реформ в українській енергетиці.

“Ми зараз працюємо з Україною над цим питанням, але ми завжди говорили, що ця співпраця є відкритою для всіх бажаючих”, - сказав він.

Співрозмовник агентства також зазначив, що в ході саміту ЄС-Росія, який відбудеться 31 травня у Ростові-на-Дону, будуть підняті й інші питання співпраці Росії з Україною.

“Ми бачимо дуже цікавий процес різкого потепління відносин між Україною та Росією”, - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року у Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України взяв на себе ряд зобов’язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Вартість модернізації української ГТС, яка, в тому числі, передбачає збільшення пропускної спроможності на 60 млрд. кубометрів газу на рік, оцінювалася українським урядом в 5,5 млрд. дол.