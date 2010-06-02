Слідство встановило водія маршрутки, який дверима травмував пасажирку

У Львові ведеться слідство щодо водія маршрутного таксі, дверима якого було травмовано пасажирку.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, голову 24-річної дівчини, яка на зупинці громадського транспорту намагалася зайти до салону маршрутки, затиснуло дверима. Тіло залишилося ззовні. Не зважаючи на це, водій розпочав рух, унаслідок чого жінка отримала травми.

Водій, почувши крик дівчини, просто відчинив двері і, не повідомивши медиків про цей випадок, поїхав далі, наздоганяти графік. За медичною допомогою травмована львів’янка звернулася самостійно. У лікарні їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму шийного відділу хребта, та госпіталізували у нейрохірургічне відділення 8-ї лікарні міста Львова, розповіла С.ДОБРОВОЛЬСЬКА.

«Вже встановлено, що це скоїв 40-річний водій автобуса, який курсує у Львові на маршруті №38. Зараз триває слідство, з‘ясовується в якому стані перебував водій, перевіряється, чи не був він у стані алкогольного сп‘яніння», - зазначила речник обласного управління ДАІ.

Вона також поінформувала, що у Львові ДАІ розпочала спецоперацію «Автобус», в ході якої здійснюється перевірка діяльності перевізників Львівщини.