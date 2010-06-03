Карпачова наполягає на ексгумації тіла загиблого в міліції студента

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження у справі про брутальне порушення працівниками Шевченківсього відділу міліції Києва прав на життя студента Ігоря Індила.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

"Справою честі прокуратури та міліції має бути об’єктивне, всебічне та в максимально стислі строки проведене розслідування цієї резонансної справи. Як омбудсман, я захищатиму правду про всі обставини цієї трагедії та добре ім’я Ігоря Індила", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Крім того, вже сформовано бригади з фахівців Секретаріату Уповноваженого з прав людини, які ретельно вивчають цю надзвичайну ситуацію. Вони вже провели зустрічі з батьками загиблого, керівництвом коледжу, де навчався І.Індило, адміністрацією гуртожитку, багатьма студентами тощо.

Уповноважений з прав людини запропонувала батькам загиблого у будь-який час звертатися до неї у разі порушення їхніх прав правоохоронними органами.

Н.КАРПАЧОВА особисто контролює хід справи та готує подання генеральному прокуророві України Олександру МЕДВЕДЬКУ, у якому наполягає на ексгумації тіла загиблого студента.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента І.Індила до районного відділу міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в міліції спростували інформацію про те, що смерть студента наступила внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.