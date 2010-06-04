З Херсона до Придністров’я везли шпигунське обладнання

На кордоні з Молдовою в Одеській області українські прикордонники затримали двох херсонців, які намагалися контрабандно вивезти до Придністров’я різноманітні пристрої для шпигунства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, чоловіки їхали з Херсона у Тирасполь (столицю невизнаної Придністровської Молдовської Республіки) автомобілем «Хюндай». У пункті пропуску «Кучурган» Котовського загону Держприкордонслужби вони спрямували свій транспортний засіб на смугу спрощеного контролю «зелений коридор».

Спільна прикордонно-митна оглядова група вивела машину для поглибленої перевірки, під час якої серед речей херсонців були виявлені технічні засоби, які можуть використовуватися для прихованого спостереження, зокрема: засоби фото- і відеодокументування, вшиті як ґудзики сорочки і куртки, навушники, мікронавушники, блютус-пристрої, телевізор з дев’ятидюймовим екраном, елементи живлення, комплектуючі до них тощо (всього понад 40 найменувань). Також у машині було знайдено три мисливські набої калібру 12 мм.

Правопорушників затримано і передано СБУ. Їхній автомобіль і вилучені пристрої для шпигунства також передані Службі безпеки України.