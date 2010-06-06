У Криму психічно хворий стріляв з даху свого будинку

Співробітник міліції застосував зброю у Криму для знешкодження жителя села, що страждав на психічний розлад, який заліз на дах свого будинку і відкрив стрілянину по сусіду і правоохоронцям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, інцидент стався 5 червня в Бахчисарайському районі.

Мешканка села Вільшанка телефоном повідомила дільничного, що її сусід з рушницею у руках ходить у дворі і загрожує убити співмешканку.

«Місцевий житель, 1972 року народження, що має психічний розлад і неодноразово проходив лікування в психоневрологічному диспансері, озброївшись мисливською рушницею, заліг у кущах з наміром застрелити свою співмешканку, коли та повернеться додому», - йдеться в прес-релізі.

Дільничний повідомив про ситуацію начальство, попросив сусідів не виходити на вулицю і привів до будинку чоловіка його матір.

Жінка не змогла заспокоїти сина, на її адресу і на адресу міліціонера лунали загрози. Чоловік перебрався на дах будинку, там добре було видно, що коїться у дворі.

На місце події приїхав керівник Кримського управління МВС Олександр ПРОСОЛОВ, його заступник, начальник Бахчисарайського райвідділу міліції і бійці спецпідрозділу «Беркут».

Поки міліціонери намагалися розпочати переговори з озброєною людиною, із сусіднього будинку на двір вийшла літнє подружжя. Чоловік почав заспокоювати сусіда і переконував здатися міліції. У відповідь пролунав постріл і сусід впав.

Чоловік почав стріляти у бік правоохоронців. Заспокоїв озброєну людину снайпер, який вистрілив йому в ногу. Чоловіка під конвоєм доставили в лікарню. Сусідка заявила, що він «нерідко вживав марихуану».

«У цілому чоловік виконав близько десяти пострілів. Літній сусід помер. На його тілі експерт-криміналіст нарахував 11 вхідних отворів від картечі, три з яких наскрізні», - відзначає міліція.

Прокуратура Бахчисарайського району порушила кримінальну справу за статтями «умисне вбивство» і «посягання на життя працівника правоохоронного органу». Кримчанину загрожує до п`ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Спочатку буде проведено психіатричну експертизу.

Триває слідство.