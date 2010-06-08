Тігіпко: якщо МВФ не дасть кредит, це буде набагато гірше

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО упевнений в продовженні співпраці з Міжнародним валютним фондом, але якщо теоретично припустити, що цього не станеться, то вирішити фінансові проблеми можна буде шляхом залучення коштів в окремих країнах і на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на в ефірі телеканалу ICTV.

«Нині ми ведемо переговори з МВФ, і я упевнений що у нас буде програма з МВФ...

Можна обговорювати теоретично варіант, що не буде кредиту МВФ. Тоді нічого такого надзвичайно драматичного не станеться. Україні просто треба буде ухвалювати відповідні рішення. І те, що ми можемо піти на двосторонні відносини і запозичення, у тому числі і з російською стороною, як варіант, можливо», - заявив С.ТІГІПКО.

Він також зазначив, що крім виходу на зовнішні ринки запозичень, Україні доведеться вдаватися до запозичень і на внутрішньому ринку.

«Я можу сказати лише одне – що це буде набагато гірше, ніж працювати з МВФ, оскільки після коштів МВФ ідуть великі гроші Світового банку і ЄС. Вони будуть дешеві, прийдут ззовні і посилять гривню. Нам вигідніше мати програму з МВФ, Євросоюзом і Світовим банком», - зазначив С.ТІГІПКО.