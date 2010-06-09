Янукович - Путіну: міст "Керч-Кавказ" можна збудувати до Олімпійських ігор

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що реалізація проекту з будівництва мостового переходу «Керч-Кавказ» може бути завершена до початку Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ, що відбулася в Стамбулі.

Президент України зазначив, що питання спільного з російською стороною будівництва цього мосту вже обговорюється давно і запропонував голові уряду РФ конкретизувати реалізацію цього проекту.

«Цей транспортний коридор дозволить вирішити питання транспортної інфраструктури і для України, і для Росії. Це дорога з Європи в Сочі на Олімпійські зимові ігри і не лише до них, а в цілому це доступ у кавказький регіон», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і підкреслив, що українська сторона вважає цей проект реальним, який може бути здійснений спільно з Росією до 2014 року – до відкриття зимових Олімпійських ігор у Сочі.

У свою чергу В.ПУТІН погодився, що це необхідний, важливий і корисний проект. Але, за його словами, це питання ще потребує складної технічної експертизи.