Генпрокуратура взялася перевіряти всю Херсонщину

Комісія Генеральної прокуратури України розпочала перевірку Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник Генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА сьогодні, 14 червня, під час наради в облдержадміністрації.

За словами Т.КОРНЯКОВОЇ, комісія буде працювати в Херсонській області протягом 10 днів.

Під час роботи комісії в області буде проведено низку перевірок у сфері надходжень до бюджетів різних рівнів від користування земельними ресурсами області. У цьому аспекті особлива увага буде приділятися надходженням до бюджету від плати за оренду землі на території курортних районів області. Також перевірки торкнуться сфери вилову риби: квоти на вилов і надходження в бюджет від продажу. Будуть проведені перевірки в портах області на предмет легальності вивезення металобрухту.

"Мене дивує, що в такій області, де багато земель, видобуток корисних копалин, багаті водні ресурси такі маленькі надходження до бюджету", - відзначила Т.КОРНЯКОВА.

Херсонський губернатор Анатолій ГРИЦЕНКО, який також був присутній на нараді, повідомив, що підтримує проведення Генеральною прокуратурою України комплексних заходів на Херсонщині. На думку А.ГРИЦЕНКА, головне завдання всіх гілок влади в області - це наповнення бюджету, знищення корупційних схем і нелегальних доходів бізнесу.

Інформація про чисельний склад комісії не повідомляється.