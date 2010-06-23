Комітет Європарламенту вирішував, як вчинити з пестицидами

Комітет з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту має намір посилити вимоги до безпеки пестицидів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Крісти КЛААС (груп народних партій, Німеччина), схваленій на засіданні комітету.

У проекті доповіді депутати висловилися за запровадження більш жорстких правил щодо використання ендокринних деструкторів (гормональних), стійких токсичних речовин, які накопичуються біологічним шляхом, а також стійких органічних забруднювачів.

Разом з тим, за словами депутатів, окремі речовини можуть бути дозволені на національному рівні, якщо у випадку їхньої заборони за відсутності відповідного замінника може виникнути серйозна небезпека для здоров’я чи навколишнього природного середовища. Так, згідно з цим положенням, буде дозволено використовувати, наприклад, антикоагулянти, які застосовують для боротьбі зі щурами.

Члени комітету Європарламенту також висловились за те, щоб для усіх пестицидів, а не лише для продуктів “низького ризику”, як це пропонувала Єврокомісія, була доступною процедура загальноєвропейського отримання дозволу на розміщення на ринку. При цьому Європейське хімічне агентство мало б висловлювати свою позицію протягом трьох, а не дев’яти місяців, вважають депутати.

Запропоноване сьогодні законодавство має замінити законодавство щодо використання пестицидів від 1998 року. Передбачається, що Європарламент висловиться щодо проекту у вересні, після чого він буде направлений на узгодження з Радою ЄС.