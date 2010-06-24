Оголосили в розшук екс-співробітника РУВС Києва, де загинув студент

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно колишнього начальника сектора у відділі кримінального розшуку Шевченківського райуправління внутрішніх справ, 27-річного Рустама ДЕГТЯРЬОВА за фактом перевищення службових повноважень, що призвело до смерті в 2008 році 33-річного Тимура Федаса. Екс-міліціонера оголошено в розшук.

Про це пише газета «Сегодня» (№136к) з посиланням на столичну прокуратуру.

«Справу порушили ще в 2008 році, коли сталася трагедія з Федасом. Але результати судмедекспертизи були суперечливі. І лише днями ми одержали остаточні підсумки, які показали, що Федас помер через черепно-мозкову травму, заподіяну ДЕГТЯРЬОВИМ», - повідомили в прокуратурі.

У столичному Головному управлінні МВС уточнили, що Т.Федас був судимий за зберігання наркотиків.

Газеті керівник прес-служби ГУМВС Києва Володимир ПОЛІЩУК повідомив, що Т.Федас був затриманий за підозрою у пограбуваннях 30 червня 2008 року. «Коли доставляли до райуправління, він намагався втекти. Його привели в кабінет ДЕГТЯРЬОВА. Він з ним поговорив, і Федаса відвели в кімнату для тимчасово затриманих. Шевченківський райсуд ухвалив заплатити штраф - 136 грн. Й 1 липня його відпустили. Наступного дня він звернувся до станції швидкої допомоги з травмами вилиці, вушної раковини, стегна», - повідомив В.ПОЛІЩУК, додавши, що від госпіталізації Т.Федас відмовився.

«Але своїй мамі сказав, що ДЕГТЯРЬОВ бив його пластиковою пляшкою з водою по голові. Матеріали було передано до прокуратури, яка порушила справу за фактом перевищення повноважень», - сказав В.ПОЛІЩУК.

У МВС не виключають, що за те, що творилося в стінах Шевченківського РУВС, може відповісти його начальник Петро МІРОШНИЧЕНКО (він був призначений на цю посаду на той час міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ у 2005 році). П.МІРОШНИЧЕНКА зараз усунуто від обов`язків на час розслідування трагедії зі студентом Ігорем Індилом.

Газета нагадує, що окрім Т.Федаса, в 2008 році в цьому ж РУВС помер бізнесмен Володимир Шульга - фігурант справи про отруєння Віктора ЮЩЕНКА, а 18 травня цього року там помер 20-річний студент І.Индило.