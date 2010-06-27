Відбулося розширене виїзне засідання НОК України

У Сумах відбулося розширене виїзне засідання Національного олімпійського комітету (НОК) України та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, на якому було обговорено актуальні питання розбудови олімпійського руху в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні, що тривало упродовж 24-26 червня, взяли участь керівники національного олімпійського руху, обласних відділень НОК та управлінь фізичної культури і спорту, представники органів виконавчої влади і спортивних федерацій.

Відкриваючи семінар, президент НОК Сергій БУБКА зауважив, що його учасники зібралися «у чудовому місті зі славними спортивними традиціями... Місце зустрічі було обране не випадково, адже Сумщина – це стратегічний регіон для подальшого розвитку спорту України. Сумщина є головним постачальником спортсменів до олімпійської збірної України», – cказав С.БУБКА.

У ході наради було обговорено стан виконання Програми розвитку олімпійського руху в Україні на період 2005-2010 років, питання розвитку ветеранського руху в сфері фізичної культури та спорту та стан підготовки і участі делегації України у Перших юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі.

С. БУБКА наголосив, що основою спорту вищих досягнень, умовою фізичного виховання підростаючих поколінь має бути масовий спорт, якому треба приділяти більше уваги.

Відповідаючи на запитання, що найбільше запам’яталося головному олімпійцю України, який вперше побував в Сумах, С. БУБКА назвав легкоатлетичний манеж Української академії банківської справи, де відбулася товариська зустріч з міні-футболу між командами НОК і ветеранами футболу Сумщини. Споруду він назвав «своєрідним пам’ятником спорту», а колективу академії вручив Подяку НОК та олімпійський прапор «за внесок у розвиток олімпійського руху». А матч, в якому С. БУБКА теж взяв участь, завершився нічиєю з рахунком 7:7.

У заходах виїзного засідання НОК взяли участь уродженці Сумщини – олімпійські чемпіони Володимир ГОЛУБНИЧИЙ та Олександр КИРИЧЕНКО.