Зсув у Чернівцях зупинив потяг Москва-Софія

Через пошкодження залізничного полотна у районі вулиці Барбюса у Чернівцях призупинено рух потяга «Москва-Софія».

Як передає кореспондент УНІАН, пасажирів потяга пересадили в автобуси.

На залізничному вокзалі у Чернівцях та на станції Вадул-Сірет поблизу кордону з Румунією відбуваються екстрені наради залізничників і представників інших служб з приводу надзвичайної ситуації. Вирішується питання відновлення руху потягів у напрямку балканських країн.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня сьогодні вночі внаслідок сильних злив активізувався зсув грунту поблизу центральної частини Чернівців, що загрожував руйнуванням міжнародної залізничної колії та газогону великого тиску

За даними Чернівецької мерії, загальний об’єм зсуву становить 850-1000 кубометрів, ширина - 40-45 м, глибина язика зсуву - 80-100 м. Утворилася стінка відриву 8-10 м. Візуально спостерігається видавлювання грунтових вод на глибині 10-12 м. Від стінки відриву на відстані 23-50 м спостерігаються тріщини.

У 1996 році зсув грунту на цьому місці повністю зруйнував житлові, адміністративні та господарчі будівлі на вулиці Одеській і частково вулиці Барбюса.