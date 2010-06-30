СБУ затримала хакера, який влаштував витік інформації

Співробітники СБУ в Сумській області затримали громадянина України, який здійснив несанкціоноване втручання у роботу одного з провідних в регіоні інформаційних порталів та спричинив витік інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, житель Сум у квітні цього року незаконно проник до сервера інформаційного порталу, який створений і функціонує за підтримки органів місцевої влади, та отримав повний доступ до всіх файлів сайту, у тому числі конфіденційних. Згодом він скопіював на жорсткий диск свого комп’ютера повну резервну копію сайту, вчинивши таким чином дії, що призвели до витоку інформації.

Стосовно затриманого УСБУ порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).