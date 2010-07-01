Родичі ув'язнених перекрили рух транспорту у Вінниці

У Вінниці родичі ув’язнених перекрили рух транспорту по вул. Островського, вимагаючи припинити побиття засуджених, що утримуються в установі виконання покарань №1.

Родичі розповіли, що причиною масового побиття засуджених та затриманих в УВП №1 (м. Вінниця, вул. Островського) стала відмова багатьох з них залишати камери для виїзду на судові засідання після того, як 30 червня в приміщенні для конвоювання Вінницької тюрми конвоєм “було принижено та жорстоко побито кількох затриманих”.

Вінницька правозахисна група також заявила, що після цього інциденту багато затриманих відмовилися на знак протесту виходити з камер. «У відповідь адміністрація УВП №1 прийняла рішення про введення на територію установи зведеного загону особливого призначення співробітників Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, які масово б’ють в’язнів», - повідомляють правозахисники.

До протестуючих родичів вийшов начальник Вінницької тюрми Леонід ДЖУРА, який зазначив, що «ніхто нікого не бив». Він також підтвердив той факт, що затримані відмовляються їхати до суду, через те, що ніби то їх б’ють конвоїри. «Наразі триває перевірка цієї заяви», - додав Л.ДЖУРА.