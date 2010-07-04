Мешканці будинків, які повисли над проваллям, пишуть Януковичу і Азарову

Жителі дев’яти будинків вулиці Анрі Барбюса у Чернівцях, розташованих поблизу катастрофічного зсуву ґрунту, надіслали звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та місцевій владі з проханням врятувати їхнє життя та переселити у нові квартири.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні, зокрема, йдеться, що мешканці цим будинків перебувають під постійною смертельною небезпекою. «Кожної години наші будинки руйнуються, щогодини з’являються нові тріщини. Ми вже сьому добу не спимо – боїмося за власне життя та за життя наших дітей. Досі у нас немає чіткої відповіді про те, що буде з нашими будинками і що буде у випадку їхньої руйнації», - наголошується у зверненні.

За словами мешканців, «деякі будинки потрохи руйнуються протягом останніх кількох років. Неодноразові звернення їхніх власників до представників міських комунальних служб, керівництва міської ради були непомічені або проігноровані. Останнє звернення було всього за кілька тижнів до того, як зсув знову активізувався».

«Ми розуміємо всю складність ситуації, розуміємо що зараз в державі немає коштів, але ми боїмося, що кожної хвили може статися непоправне: зруйнуються наші будинки і можуть загинути люди. Просимо Вас терміново знайти можливість виділення нам нових, відповідних нашій житловій площі квартир в безпечних районах Чернівців», - наголошують автори звернення.

Як повідомляв УНІАН, 28-30 червня у Чернівцях сильні зливи спричинили значний зсув грунту. Місцева влада разом з представниками МНС встановила на цих ділянках пости спостереження. З району зсуву в гуртожитки відселені 15 мешканців п’яти житлових будинків.

За попередніми висновками експертів, на проведення першої черги протизсувних заходів у Чернівцях в районі вул. Барбюса потрібно 100 млн. грн.