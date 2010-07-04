У Севастополі відбудеться Михайлівська музична асамблея

Завтра в Севастополі в рамках фестивалю «Війна і Мир» на Михайлівській батареї - фортифікаційній споруді першої половини XIX століття - відбудеться Михайлівська музична асамблея.

Як передає кореспондент УНІАН, Михайлівська музична асамблея - це спеціальний проект фестивалю «Війна і Мир», який проходить з початку травня по жовтень і об`єднує кілька фестивалів.

Цей фестиваль присвячений відкриттю в Михайлівській батареї Військово-історичного музею України і експозиції Музею Шереметьєвих «Героїчний Севастополь». Відомий київський колекціонер і меценат Олексій ШЕРЕМЕТЬЄВ є сьогодні практично єдиним інвестором реконструкції музею. Реконструкція в приміщенні, де розміщувалися шкіперські склади ВМС України, тривала лише три місяці.

Учасниками Михайлівської музичної асамблеї будуть лауреати міжнародних конкурсів піаністів Лука ОКРОСЦВАРІДЗЕ (Грузія) і Катерина КУЛИКОВА (Україна), Фестивальний оркестр під орудою диригента Володимира КІМА, а також оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС України і Військовий оркестр ЧФ РФ.

12-16 серпня в Севастополі в рамках фестивалю «Війна і Мир» відбудеться фестиваль перформансів і медіа Balaklava Odyssey. 12-6 серпня - Фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія».

У вересні буде реалізовано гуманітарний проект «Севастополь. Місто майбутнього».

23-27 вересня «Війна і Мир» завершиться Севастопольським кінофестивалем.