Путін про об'єднання наукових потенціалів України і Росії

Об`єднання наукових потенціалів України і Росії забезпечить двом країнам гідне місце на глобальному ринку високих технологій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні президії уряду РФ.

«Упевнений, якщо об`єднати наші наукові, технічні потенціали, ми зможемо забезпечити нашим державам гідне місце на глобальному ринку високих технологій», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, сторони мають намір співпрацювати не лише в традиційних галузях, але й шукати нові сфери для реалізації інноваційних проектів. Наприклад, сьогодні активно йде робота з формування єдиного навігаційно-часового простору України і Росії на базі російської навігаційної космічної системи ГЛОНАСС. 17 травня 2010 року був підписаний відповідний міжурядовий договір про співпрацю в цій сфері, нагадав В.ПУТІН.

Він зазначив, що на урядовому міждержавному рівні, перш за все, ведуться роботи за найбільшими ініціативами. Разом із тим, не менш важливо створювати загальний сприятливий клімат у розвитку економічного співробітництва, розвивати інфраструктуру цих зв`язків на користь тисяч малих і середніх підприємств, для підтримки ініціатив приватного бізнесу і регіонів двох країн, додав російський прем`єр.

«Саме вони і утворюють живу тканину взаємної торгівлі, тисячами ниток зв`язують економіки наших держав», - підкреслив В.ПУТІН.