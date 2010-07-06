Азаров уже наступного тижня дасть кредитним спілкам 100-120 млн.?

18:47, 06 липня 2010
Суспільство
922 0

На рефінансування

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь ВОЛГА заявляє, що можливо вже наступного тижня буде ухвалено рішення про рефінансування кредитних спілок на суму 100-120 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ВОЛГА повідомив сьогодні на прес-конференції.

«На цьому тижні ми завершили остаточні консультації з профільним віце-прем`єр міністром Сергієм ТІГІПКОМ, і остаточна консультація, яка у нас пройшла минулої п`ятниці з Національним банком України дає нам надію на те, що наступного тижня ми отримаємо розпорядження Кабінету про рефінансування кредитних спілок на суму 100-120 млн. грн.», - сказав В.ВОЛГА.

Він зазначив, що ця сума не вирішує проблеми заборгованості перед вкладниками проблемних КС, але дає механізм для проведення фінансового оздоровлення кредитних спілок «які ще можна врятувати».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter