Азаров уже наступного тижня дасть кредитним спілкам 100-120 млн.?

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь ВОЛГА заявляє, що можливо вже наступного тижня буде ухвалено рішення про рефінансування кредитних спілок на суму 100-120 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ВОЛГА повідомив сьогодні на прес-конференції.

«На цьому тижні ми завершили остаточні консультації з профільним віце-прем`єр міністром Сергієм ТІГІПКОМ, і остаточна консультація, яка у нас пройшла минулої п`ятниці з Національним банком України дає нам надію на те, що наступного тижня ми отримаємо розпорядження Кабінету про рефінансування кредитних спілок на суму 100-120 млн. грн.», - сказав В.ВОЛГА.

Він зазначив, що ця сума не вирішує проблеми заборгованості перед вкладниками проблемних КС, але дає механізм для проведення фінансового оздоровлення кредитних спілок «які ще можна врятувати».