ВР ухвалила закон щодо ринку природного газу

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон “Про засади функціонування ринку природного газу”.

Як передає кореспондент УНІАН, 8 липня за ухвалення рішення проголосували 323 народних депутата з 430 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що державне управління у сфері функціонування ринку природного газу здійснює Кабінет міністрів України та центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі у межах повноважень, визначених законодавством.

Державне регулювання діяльності суб’єктів ринку природного газу, у тому числі суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, які діють на суміжних ринках, здійснюється Кабінетом міністрів України, Національною комісією регулювання електроенергетики України і центральними органами виконавчої влади в межах їхніх повноважень.

Національна комісія регулювання електроенергетики України при прийнятті власних рішень діє за принципом незалежності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та суб’єктів господарювання, а також політичних партій та інших об’єднань громадян чи їхніх органів.

До повноважень Національної комісії регулювання електроенергетики України належать здійснення державного регулювання відносин суб’єктів ринку газу; ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу; затвердження ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності на ринку природного газу тощо.

Державний нагляд (контроль) у сфері функціонування ринку природного газу здійснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі, Національна комісія регулювання електроенергетики України, центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибухонебезпечними матеріалами промислового призначення, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, а також інші органи державного нагляду (контролю), визначені законом.

Закон визначає, що діяльність, пов’язана з транспортуванням і розподілом трубопроводами, постачанням за регульованим та нерегульованим тарифами, зберіганням природного газу в обсязі, що перевищує рівень, установлений ліцензійними умовами, продажем за закупівельними цінами суб’єктам господарювання, природного газу власного видобутку в обсязі, що перевищує рівень, установлений ліцензійними умовами, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії. Суб’єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України.

Газотранспортні, газорозподільні та газодобувні підприємства під час здійснення транспортування і розподілу газу газопроводами, які перебувають у їхній власності чи користуванні на законних підставах, зобов’язані за зверненням суб’єктів ринку природного газу забезпечити їм доступ до цих мереж на підставі укладених договорів.

Транспортування газу здійснюється відповідно до договору. За договором транспортування газу газотранспортне підприємство зобов’язується транспортувати газ, довірений йому замовником, магістральними трубопроводами до пункту приймання-передачі газу та передати його замовнику, а замовник зобов’язується сплатити газотранспортному підприємству встановлену в договорі вартість транспортування.

Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком окремих положень, щодо яких передбачені інші строки набрання чинності.

З метою забезпечення поступового та послідовного переходу до повномасштабного ринку природного газу, передбаченого цим законом, встановлюється перехідний період, який включає такі етапи: перший етап, під час якого здійснюються відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу, визначення споживачів, які набувають статусу кваліфікованих, та визначення Кабінетом міністрів України гарантованих постачальників, починає діяти з 1 січня 2012 року; другий етап, під час якого усі категорії споживачів набувають статусу кваліфікованих споживачів, починає діяти з 1 січня 2015 року.

До визначення у встановленому Кабміном порядку гарантованого постачальника функції такого постачальника здійснюють суб`єкти господарювання, що мають ліцензію на постачання газу за регульованим тарифом.