На Співочому полі у Києві триває «Країна Мрій»

На Співочому полі у Києві триває сьомий Міжнародний етнічний фестиваль «Країна Мрій».

Протягом двох днів, 10-11 липня, на музичній сцені виступатимуть гості з Польщі, Білорусі, Латвії, з літературної сцени звучатиме проза та поезія етнічних колективів України. Крім того, працюватиме книжковий ярмарок і алея майстрів.

Фестивальні майданчики працюють з 10:00 до 22:00. Алея майстрів відкривається о 10:00, книжковий ярмарок працюватиме з 11:00 до 19:00, велика літературна сцена – з 14:00 до 19:00, виступи на денних музичних сценах пройдуть з 13:00 до 18:00, на вечірній – з 18:00 до 22:00.