У Москві затримали злочинців, що викрали українця

Московська міліція провела операцію із затримання групи злочинців, які вимагали велику суму грошей за викраденого громадянина України, повідомляє Lenta.ru.

За даними московського ГУВС, 9 липня до міліції звернувся чоловік, який розповів про викрадання свого сина. Невідомі утримували юнака в будівельній побутовці на Рябіновій вулиці, вимагаючи компенсацію за пошкодження вантажівки Renault.

Спецоперацію було проведено силами співробітників столичного кримінального розшуку й оперативників Західного адміністративного округу Москви. При передачі частині необхідної суми міліція затримала п`ятьох зловмисників. Один із них у момент затримання відкрив стрілянину з карабіна "Сайга". Ще в одного було вилучено травматичний пістолет.

Молоду людину було звільнено й під час операції він не постраждав. Проти затриманих порушено кримінальну справу за ч.2 ст.127 КК РФ ("незаконне позбавлення людини волі, здійснене групою осіб"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п`яти років.