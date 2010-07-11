У Москві затримали злочинців, що викрали українця
Вимагали гроші за пошкодження авто
Московська міліція провела операцію із затримання групи злочинців, які вимагали велику суму грошей за викраденого громадянина України, повідомляє Lenta.ru.
За даними московського ГУВС, 9 липня до міліції звернувся чоловік, який розповів про викрадання свого сина. Невідомі утримували юнака в будівельній побутовці на Рябіновій вулиці, вимагаючи компенсацію за пошкодження вантажівки Renault.
Спецоперацію було проведено силами співробітників столичного кримінального розшуку й оперативників Західного адміністративного округу Москви. При передачі частині необхідної суми міліція затримала п`ятьох зловмисників. Один із них у момент затримання відкрив стрілянину з карабіна "Сайга". Ще в одного було вилучено травматичний пістолет.
Молоду людину було звільнено й під час операції він не постраждав. Проти затриманих порушено кримінальну справу за ч.2 ст.127 КК РФ ("незаконне позбавлення людини волі, здійснене групою осіб"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п`яти років.