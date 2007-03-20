Прогноз погоди на 21-25 березня

Завтра в Україні лише вранці та вдень у західних областях місцями очікуються дощі та грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у північних, центральних і південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях близько 0°; вдень 12-17° тепла, у західних областях та південній частині подекуди 18-20°, на Приазов`ї 8-10° тепла.

22-23 березня у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях дощ, вночі 22 березня у західних областях, 23 березня у Карпатах місцями сильний дощ (у горах з мокрим снігом), вдень 23 березня припинення опадів. На решті території без опадів, лише 22 березня на Київщині невеликий дощ. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, 23 березня у Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних областях 1-6° тепла; вдень 11-16°, у південній частині до 18°, в західних областях 6-11° тепла.

24-25 березня - без опадів, лише у південній частині, а вночі 24 березня у Карпатах та на Прикарпатті дощі (на високогір`ї Карпат з мокрим снігом), вдень 24 березня на півдні Одещини та в Криму місцями сильні дощі. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° тепла до 3° морозу; вдень 7-13° тепла, в Криму 4-9° тепла.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці і вдень у Києві та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

22-23 березня - мінлива хмарність. 22 березня невеликий дощ, 23 березня без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

24-25 березня - без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.