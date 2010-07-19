Учорашня спека в Києві - рекорд з 1881 року

У липні в Україні спостерігалися рекорди температурного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, у Києві в неділю, 18 липня, температура повітря сягнула рекордної відмітки у 35,3 градуси. За його словами, це є рекордом з 1881 року. М.КУЛЬБІДА зауважив, що на один градус нижче температура повітря у Києві була зафіксована у 2007 році.

При цьому він також додав, що за останні 20 років у липні-серпні по Україні підвищення температури відбулося на 0,8-1,5 градуси, залежно від регіону. Говорячи про причини підвищення середньої температури в Україні, начальник гідрометцентру зауважив, що «це не є абсолютний прояв парникового ефекту». Водночас він додав, що доцільно вести мову про комплексну дію як природних чинників, так і впливу людської діяльності, яка посилює парниковий ефект. За його словами, нинішня температура повітря в Україні - не найвища в Європі. Найвища температура спостерігається у Нижньому Поволжі – понад 40-42 градуси. За словами М.КУЛЬБІДИ, саме з цього регіону в Україну надходить сухе і спекотне повітря.