До Одеси прибув четвертий танкер з венесуельською нафтою

На рейді причалу нафторайону Одеського порту пришвартувався четвертий танкер з венесуельською нафтою - MINERVA ZOE. На борту судна 76,53 тис. тонн нафти родовища Санта-Барбара, яку призначено для Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, відвантаження нафти на бази комплексів «Одеснафтопродукту», «ЛУКОЙЛу» і «Синтезойлу» розпочалося ввечері у суботу, 17 липня, і тривало близько двох діб.

Нагадаємо, перший танкер з Венесуели прибув до Одеси 25 квітня, другий - 19 червня, третій - 29 червня.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року для Білорусі почала надходити для Мозирського нафтопереробного заводу нафта з Венесуели через територію України. У травні-липні через Одеський торговий морський порт до Білорусі транспортовано 230 тисяч тонн венесуельської нафти.

З Одеси нафта транспортується до Мозиря (Білорусь) залізничним транспортом.