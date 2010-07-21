Вантажівка провалилася у триметрову яму на вулиці в Дніпропетровську

Вчора вранці у Дніпропетровську на проїжджій частині по вул. Фурманова внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод під дорожнім покриттям утворилося провалля грунту розмірами 3х7 м та глибиною близько 3 м, до якого потрапила вантажівка „Міськзеленбуду”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Водія автомобіля з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано.

О 12-й год. вантажівку за допомогою інженерної техніки було піднято з місця провалля, комунальними службами міста проводяться роботи з ліквідації провалля.

Рух транспорту по вулиці не припинявся.