Вантажівка провалилася у триметрову яму на вулиці в Дніпропетровську
09:31, 21 липня 2010Суспільство
1662 0
Водій - у лікарні
Вчора вранці у Дніпропетровську на проїжджій частині по вул. Фурманова внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод під дорожнім покриттям утворилося провалля грунту розмірами 3х7 м та глибиною близько 3 м, до якого потрапила вантажівка „Міськзеленбуду”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Водія автомобіля з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано.
О 12-й год. вантажівку за допомогою інженерної техніки було піднято з місця провалля, комунальними службами міста проводяться роботи з ліквідації провалля.
Рух транспорту по вулиці не припинявся.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter