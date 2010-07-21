На літургію Кирила в Одесі пускали лише за запрошеннями

Патріарх Московський КИРИЛ сьогодні в Одесі відслужив першу літургію та освятив Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Як передає кореспондент УНІАН, увійти до храму віряни могли лише за запрошеннями, решта спостерігали за тим, що відбувається в головному храмі Одеси, на двох великих моніторах, встановлених на Соборній площі.

Вітаючи патріараха КИРИЛА після освячення храму, глава Одеської єпархії УПЦ МП митрополит АГАФАНГЕЛ наголосив: «Спасо-Преображенський собор завжди був сердцем Одеси, центром православної духовної культури і громадського життя, а передусім - центром молитви, який збирав у своїх стінах не тільки одеситів і жителів Новоросійського краю, але й паломників з усіх кінців Святої Русі».

Митрополит АГАФАНГЕЛ подарував патріарху КИРИЛУ патріарший посох і побажав: «Цей прекрасний жезл – символ патріаршої влади, нехай він нагадує Вам про нашу любов і Ваш першосвятительский візит, а також про те, що одесити завжди будуть вірні патріаршій церкві».

Предстоятель УПЦ КП митрополит ВОЛОДИМИР подякував патріарху КИРИЛУ за літургію, за «зміцнення нашої віри молитвою, любов’ю одного до іншого» і висловив сподівання, що Бог пошле «мир і згоду між православними та іншими віруючими» в Україні.

«Нам залишається лише дякувати Богу за все, не переживати, не перейматися, не дискутувати до безкінечності, особливо з тими, хто цього не хоче і відвертається від нас», - сказав предстоятель УПЦ МП.

Глава РПЦ вручив у дар митрополиту ВОЛОДИМИРУ образ нерукотворного Спаса з пам’ятним написом «Пусть Христос-Спаситель ограждает каждого от зла, пусть его духовный образ хранится в наших сердцах, каждого человека, кто отождествляет себя с этим образом, делает сильным и непобедимым, утверждающим в мире Божью правду».

Після освячення будівлю собору передано у власність Українській православній церкві Московського патріархату. Свідоцтво про право власності на Спасо-Преображенський собор, вартість якого становить понад 30 млн. грн., вручив митрополиту Агафангелу мер Одеси Едуард ГУРВІЦ.