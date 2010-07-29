Водій на переході збив вагітну, загинула ненароджена дитина

У Чернігові у ДТП постраждала вагітна жінка, а її ненароджена дитина загинула. Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області.

Через грубе порушення водієм правил дорожнього руху вагітна жінка отримала тяжкі травми, а її дитя, яке мало от-от побачити цей світ, загинуло. Молода жінка переходила дорогу на пішохідному переході від стадіону імені Гагаріна на протилежний бік. Водій автобусу помітив її та зупинився, пропускаючи пішохода, в цей час водій "Daewoo Lanos" обганяв маршрутку і виїхав прямо на жінку.

За кермом автівки був керівник служби охорони одного з чернігівських магазинів. Його неуважність або звичайне нехтування правилами дорожнього руху обернулася трагедією. Водій легковика на мокрій після дощу дорозі навіть не встиг загальмувати. Після зіткнення автомобіль протягнув постраждалу ще близько 10 метрів, доки вона не впала на асфальт.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої голови та численні садна. "Швидка допомога" доставила її в міську лікарню №2, постраждалій зробили кесарів розтин, але дитині медики допомогти вже не змогли, вона загинула.

Проти водія "Daewoo Lanos" порушена кримінальна справа за частиною І статті 286 кримінального Кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.